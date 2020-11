Mesterligakaoset fortsetter for Mørk og Vipers – nye kamper utsatt

sport

Daglig leder Terje Marcussen opplyser til NTB at Det europeiske håndballforbundet bekreftet utsettelsen av dobbeltoppgjøret mot Metz onsdag.

– Begge kampene er utsatt. Vi vet ennå ikke når de kan bli spilt, sier han.

Oppgjørene skulle vært spilt henholdsvis kommende lørdag og lørdag 15. november.

Bakgrunnen for utsettelsen er norske myndigheters strenge karantenereglement. Metz-spillerne ville blitt pålagt ti dagers karantene ved innreise til Norge, og Vipers-stjernene det samme ved hjemkomst fra Frankrike.

Kaos

Det råder kaotiske tilstander rundt gjennomføringen av mesterligaen i håndball. Årsaken er utfordringene viruspandemien skaper rundt reisevirksomhet og gjennomføring av kamper.

Vipers har allerede fått to av sine kamper utsatt som følge av virussituasjonen, og nå tyder alt på at heller ikke i Metz-kampene kan gå som oppsatt.

21. november skulle i tillegg russiske Rostov-Don har kommet til Norge for å møte Nora Mørk & co. I øyeblikket er det heller ikke mye som tyder på at den kampen kan gå. Det første møtet med det russiske laget er allerede utsatt.

– Vi mangler fem kamper hvis også Rostov-kampen utsettes. De skal settes inn i et allerede tettpakket kampprogram etter jul. Jeg skjønner ikke helt hvordan man skal få det til, sier Terje Marcussen.

Store utfordringer

Trener Ole Gustav Gjekstad har vært inne på det samme overfor NTB.

– Vi kan få en utfordring om vi må ta igjen seks-sju kamper. Det kan bli trangt med tid, sa han nylig.

Kristiansand-klubben lanserte nylig muligheten for å kampene mot nevnte Rostov-Don på dansk jord, all den tid danske karanteneregler er mindre strenge enn de norske. Det sa imidlertid den russiske klubben nei til.

Vipers har tatt sju poeng på sine fire første kamper i mesterligaen i høst. Gruppespillet er en liten maraton med 14 kamper for hvert lag. Etter dette kommer en cupfase før sluttspillet, Final4-helgen i Budapest, i slutten av mai. Der deltar fire lag.

Klubbhåndballen tar i tillegg EM-pause fra 23. november. Det bidrar også til å gjøre terminlisten tettpakket.

