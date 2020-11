Werner med straffedobbel da Chelsea vant igjen

sport

Kampen i London var bare åtte minutter gammel da stjernespissen Timo Werner skaffet seg sitt første straffespark i kampen. Han ble felt av en noe uheldig Dalbert og scoret deretter fra elleve meter.

Fem minutter før pause var Rennes-backen på feil sted til feil tid igjen. Et skudd fra Tammy Abraham traff Dalbert i låret og så i hånden. Chelsea fikk enda en straffe, mens Dalbert ble utvist for sitt andre gule kort.

Rennes-keeper Alfred Gomis valgte riktig side på begge straffene, men klarte ikke å stoppe skuddene fra Werner. Dermed ledet Chelsea komfortabelt 2-0 til pause.

– Vi kan være veldig tilfredse med resultatet og måten vi spilte på. Når du scorer to mål, venter du ikke at det skal være to straffer, men det er uansett bra for meg som spiss. Det er godt å vise seg fram og få opp antallet, sa Werner til Uefas nettsted.

Kort tid etter hvilen ble kampen punktert. Abraham bredsidet et innlegg fra Reece James i mål til 3-0.

Sevilla-vending

Chelsea topper mesterligaens gruppe E med sju poeng fra tre kamper. Sevilla har like mange poeng, men svakere målforskjell.

Spanjolene var tidlig i trøbbel hjemme mot Krasnodar onsdag, men vendte kampen til 3-2 med ti mann. Etter at Magomed-Sjapi Sulejmanov og Marcus Berg (straffe) overraskende hadde sendt russerne opp i 2-0, sørget Ivan Rakitic for en viktig Sevilla-redusering etter 41 minutter.

Like før pause ble Jesus Nevas utvist, og oppgaven så tung ut for hjemmelaget, men Youssef En-Nesyri skulle komme inn og spille en nøkkelrolle i kampen.

Marokkaneren scoret ni minutter etter at han ble byttet inn, og vendte kampen med sin annen scoring tre minutter senere. Flere scoringer ble det ikke, og dermed ble En-Nesyri dagens mann i Sevilla.

