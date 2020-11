sport

The Times melder at det har vært 107 tilfeller med skader eller sykdom som har satt spillere ut av spill. Det inkluderer ikke spillere som har vært fraværende på grunn av koronasmitte. Tallene viser ifølge avisen en økning på 15 prosent sammenlignet med foregående år.

Undersøkelsen viser også at skadene har økt med 26 prosent sammenlignet med de seks første rundene da Premier League startet opp på nytt etter koronapausen. Da var det lov å benytte seg av fem innbyttere.

Nedstemt

To ganger har det blitt holdt avstemning blant de 20 Premier League-klubbene hvorvidt reglene skal endres tilbake til å gjelde fem bytter. I august ble det stemt ned med 11–9. Tidlig i september ble forslaget avvist med et enda større flertall. Toppklubbene ønsker en tredje avstemning og trenger 14 klubber for å få forslaget gjennom, ifølge Daily Mail.

På en pressekonferanse forrige uke var Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær klar på hva han foretrekker.

– Jeg kan forstå hvorfor klubber stemte imot, men om du tenker deg om, og tar hensyn til spillernes fysiske og mentale helse, er den eneste fornuftige løsningen at man kan få hvile et par spillere til. Vi har allerede sett mange skader i Premier League, og andre managere har også snakket om dette. Vi som managere må ta vare på spillerne. Så ja, jeg ville ønsket å ha fem innbyttere.

– Sånn er systemet

Liverpool-manager Jürgen Klopp og Manchester City-manager Pep Guardiola er blant de andre som flere ganger har tatt til orde for å ha lov til å bytte inn fem spillere.

– Det hjelper ikke når Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal og Leicester har skader, for det er ikke nok stemmer. Sånn er systemet, sa Klopp.

– Jeg mener det burde vært på plass i utgangspunktet. For meg er det mangel på lederskap i det hele tatt å legge spørsmålet på bordet og spørre: «Hva vil dere ha?» har Liverpool-manageren uttalt.

Til Daily Mail har Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) bekreftet at de ikke vil stå i veien hvis Premier League-klubbene blir enige om å snu. Dermed er det åpent for klubbene å diskutere dette og eventuelt ha en ny avstemning ved neste anledning.

