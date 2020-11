Avklaring rundt håndball-EM og Lillehammer-renn i det blå

sport

Torsdag presenterte regjeringen nye innstramminger som iverksettes som følge av den siste tidens økning i smittetilfeller. Flere av anbefalingene berørte idretten nasjonalt og lokalt.

Samtidig er det ikke avklart om smittesituasjonen og grepene som nå tas vil påvirke gjennomføringen av håndball-EM og verdenscupen på ski i Lillehammer i neste måned.

– Vi jobber fortsatt med dette. Det handler også om at det er en forutsetning for disse arrangementene at de har protokoller for gjennomføring som er gode nok. De er til vurdering hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som ikke har foretatt en endelig konklusjon, sier helseminister Bent Høie.

Vurderer signaleffekten

– Vet du hvor lang tid det vil ta å konkludere?

– Dette må avklares om ikke så veldig lang tid, så dette er noe det jobbes mye med, svarer statsråden.

– Tror du det kan komme til uka?

– Jeg vil ikke angi noe tidspunkt for dette.

På spørsmål fra NTB om det å innvilge unntak vil være et godt signal å sende tatt i betraktning at Norge i øyeblikket har mye importsmitte, svarer helseministeren:

– Det er noe av det vi må vurdere og se på helheten i.

Uavklart

I Kulturdepartementet jobbes det også med problematikken rundt håndball-EM og verdenscupen på ski. Nøyaktig når konklusjonen kan foreligge, vet man heller ikke der.

«Sammen med helsemyndighetene har vi dette til vurdering, per nå kan vi ikke si nøyaktig når dette vil bli avklart», skriver departementet til NTB torsdag.

Det kreves et unntak fra de strenge norske smittevernreglene for at både håndball-EM og verdenscupen på Lillehammer skal kunne avvikles.

EM-sluttspillet for kvinner skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember. Må Norge si nei, tar Danmark høyst sannsynlig over resten av EM og blir alene-arrangør.

Verdenscupen på Lillehammer går 4. til 6. desember. Både langrennsløperne, kombinertløperne og kvinnehopperne skal konkurrere der.

