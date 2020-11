Molde sjokkerte Arsenal i London, men tapte etter to selvmål

sport

De færreste hadde levnet Molde noen sjanser før storkampen i London, men det som skjedde da lagene hadde entret banen, var slett ikke avskrekkende for gjestene.

Med unntak av en stor sjanse til Eddie Nketiah etter fire minutter, hang Molde godt med. Og romsdalingene tok også ledelsen.

Stian Gregersen vant en hodeduell og stanget ballen til Magnus Wolff Eikrem, som med ryggen til mål fant Martin Ellingsen med en strålende pasning. Formspilleren Ellingsen trakk seg innover og skrudde ballen elegant rundt Bernd Leno og inn i lengste hjørne fra drøyt 20 meter.

– Det var godt å se. Vi ønsket å være med i kampen, og da er det den type spill som må til for å sette disse lagene sjakk matt. Det må gå kjapt, sa Molde-trener Erling Moe på sin pressekonferanse etter kampen.

Blemme

Arsenal løftet seg noe etter baklengsmålet, men det tok litt tid før de skapte store sjanser. Den ene kom etter 41 minutter. Nketiah stupte fram på et innlegg og satte ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside på Joe Willock.

En smule kynisme hadde lønt seg for Molde på tampen. Like før pause mistet laget ballen etter en corner, og Arsenal fikk et stort rom å kontre i. Nketiah satte fart på høyrekanten og slo ballen inn foran mål, der kom Kristoffer Haugen skliende og satte ballen i eget mål.

Dermed måtte Molde gå til pause med 1-1 i stedet for ledelse. Nevnte Gregersen, som nylig ble tatt ut i A-landslagstroppen i for første, måtte byttes ut halvveis på grunn av en skade. Det kan være ugunstig både for Molde og Norge-sjef Lars Lagerbäck.

– Han fikk en kjenning bak i låret. Jeg vet ikke hvor alvorlig det er, men nok til at vi måtte bytte, sa Moe.

Taktomslag

I åpningen av annen omgang dominerte Arsenal, og de norske gjestene ble spilt svært lave. Presset ga uttelling etter 61 minutter, nok en gang i form av et Molde-selvmål. Joe Willock fikk ballen etter at Haugen bommet med en heading, og han slo inn foran Molde-buret. Der forsøkte Sheriff Sinyan å klarere, men ballen endte i eget mål.

Med 1-2 i sekken ble det en tung siste halvtime for Molde. Erling Moes menn hadde åpnet solid på bortebane mot det engelske storlaget, men over 90 minutter ble oppgaven for tøff.

Arsenals 3-1 mål kom etter at Molde rygget og rygget framfor å stoppe vertene på egen halvdel. Nicolas Pépé fikk skyte fra kanten av 16-meteren, og Linde klarte ikke å stoppe skuddet.

Kjørt

Arsenal hadde også bedre kontroll etter pause enn i første omgang. Nketiah satte ballen i mål igjen etter åtte minutter, men nok en gang ble det vinket for offside på en lagkamerat.

På tampen ble Willock tomålsscorer etter at Molde mistet ballen på egen halvdel. Han ble spilt fram av Pépé og satte enkelt inn 4-1.

Etter tre kamper i europaligaens gruppe B topper Arsenal med ni poeng. Molde har seks poeng og god sjanse til å avansere, mens Rapid Wien tok sin første trepoenger med 4-3 hjemme mot Dundalk.

– Nå har vi spilt tre kamper og tatt seks av ni mulige poeng. Vi har satt oss i en gunstig situasjon. Men det blir ikke enkelt framover, oppsummerte Moe.

