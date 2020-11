Ventura i teten etter sterk runde i Houston – ble stoppet av kveldsmørket

sport

Ventura rakk å bli ferdig med 16 av de 18 hullene han skulle gå før lysforholdene ble så dårlige at runden ble stanset. Han må gå de to siste hullene fredag. Nordmannen er ett slag under par.

Han er dermed bare ett slag bak en delt åttendeplass, og to slag bak en delt andreplass. Den sterke runden fikk han til tross for en lei start. Etter bogey på hull 1 og 3 hadde Ventura kommet skjevt ut. Han reddet seg inn med birdie på hull 8 og 9, før en birdie på det 13. hullet gjorde at han er ett slag under par.

Viktor Hovland ligger ett slag bak Ventura, og er på delt 29.-plass etter å ha fullført sin åpningsrunde på par.

Turneringen i Houston blir den siste på en stund for Hovland og Ventura. De er ikke kvalifisert til neste ukes US Masters i Augusta, Georgia.

