Bryne tilbake i 1. divisjon etter 3-0 over Sotra

sport

Laget har to kamper igjen av sesongen. Thierry Dabove (straffe) og Robert Undheim sørget for mål etter henholdsvis 20 og 28 minutter i 1.-omgangen. Pål Aamodt scoret etter pause.

Med to kamper igjen for Bryne, har laget 40 poeng. Det er seks poeng mer enn Vard Haugesund som har en kamp mer spilt. Bryne skal dermed tilbake på nivå to i Norge for første gang siden 2016.

Sotra gikk på sitt femte strake tap etter at serien ble delt i to der de sju beste lagene spilte om opprykksplassen.

Bryne-trener Halvorsen rykker med det opp for sjette i gang i sin trenerkarriere. Fra før er det klart Fredrikstad rykker opp fra nivå to.

