Verdenscupen: Lillehammer-beslutning tirsdag

Det skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

Norges Skiforbund hadde opprinnelige frist til torsdag med å gi beskjed til FIS om Norge er i stand til å arrangere rennene i henhold til oppsatt terminliste. Fredag sa Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund, dette til NTB.

– Vi jobber fortsatt med løsninger og har veldig godt samarbeid med helsemyndighetene om det, og så har vi alle hørt at det har vært en ny pressekonferanse i dag. Derfor har vi flyttet litt på de endelige beslutningene til over helga, slik at vi får gjort de nødvendige tilpasningene i samråd med helsemyndighetene.

Det er lagt opp til konkurranser i langrenn, kombinert og hopp 4. til 6. desember i Lillehammer.

