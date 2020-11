West Ham forlenget Fulhams marerittrekke etter panenkafadese

sport

Nesten åtte minutter på overtid kunne Ademola Lookman ha berget 1-1 for Fulham etter at Tom Cairney ble felt av Said Benhrama og det etter VAR-konsultasjon ble dømt straffespark. Et patetisk panenkaforsøk havnet i fanget på keeper Lukasz Fabianski.

Fulham hadde tapt 12 byderbyer på rad i Premier League og hadde tatt bare ett poeng på de 16 siste. Marerittrekka ble forlenget søndag, selv om poengene satt langt inne for vertene.

West Ham-manager David Moyes beholder også sitt jerngrep på Fulham. Han har nå 13 seirer og en uavgjort på sine 14 siste hjemmekamper mot hvittrøyene. En 2-2-kamp i 2014, da han var Manchester United-manager, er det forrige poengtapet.

West Ham produserte sjanser helt fra start og så ut til å skulle avgjøre tidlig. Alphonse Areola i gjestemålet måtte vise klasse flere ganger for å nekte hjemmelaget scoring.

Areola fredet målet helt til tilleggstiden. Da sentret Said Benrahma til Soucek, som skjøt inn vinnermålet.

Gode redninger

I det 4. minutt reddet den innleide PSG-keeperen først fra Arthur Masuaku og så fra Aaron Cressewll på returen etter at West Ham utnyttet en ballerobring og Pablo Fornals la inn fra høyre.

Tre minutter senere ble et hjørnespark klarert til Jarrod Bowen, som slo til på volley. Areola slo ballen over. På det nye hjørnesparket nikket Sebastian Haller i tverrliggeren.

Fulham spilte seg inn i kampen, men uten å skape særlige sjanser. Aleksander Mitrovic avsluttet dårlig da han ble spilt gjennom, men var vinket av for offside.

I tverrliggeren

West Ham åpnet sterkt også i 2. omgang. I det 50. minutt fikk laget frispark rett utenfor 16-meteren da Harrison Reed misset med et klareringsforsøk og sparket Soucek i brystet. Cresswell skjøt over muren, og Areola vippet ballen i tverrliggeren.

Et langskudd fra Bowen noen minutter senere traff Tosin Adarabioyo og gikk rett utenfor.

Også i den andre omgangen kom Fulham bedre med etter hvert, men uten å skape store sjanser.

Fulham kom ned på jorda etter at laget i forrige runde tok sin første seier med 2-0 over West Bromwich og klatret over streken. WBA har søndag sjansen til å gå forbi igjen og sende Fulham ned på nedrykksplass igjen, men da må Tottenham slås.

