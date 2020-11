Glimt-treneren avslørte: – Lode er tatt ut på landslaget

sport

Glimt-trener Kjetil Knutsen fortalte om uttaket av Lode til TV 2 etter 7-0-seieren over Aalesund.

– Marius Lode er tatt ut på landslaget i dag, og det er utrolig gøy. Dermed er det tre Glimt-spillere som er tatt ut dette året. Det forteller at det er mulig å bli god også i Bodø/Glimt, sa han.

Norges forballforbund bekreftet uttaket på landslagets Twitter-konto. Der ble det også meldt at Jonas Svensson har meldt forfall på grunn av skade og erstattes av Simen Juklerød, som har imponert for belgiske Royal Antwerpen både i serie og europaliga.

Lode har vært en nøkkelspiller i Glimt-forsvaret. Tidligere søndag ble det kjent at Kristoffer Ajer ligger an til å melde forfall. Det meldte Celtic-manager Neil Lennon. I tillegg er det allerede bekreftet at Birger Meling (Nimes) og Stian Gregersen (Molde) må stå over. Tore Reginiussen har gitt seg på landslaget.

– Jeg fikk telefon sent i dag der de lurte på om jeg var klar til å hoppe på et fly til Oslo i morgen tidlig. Det er uventet, men jeg er veldig fornøyd og gleder meg til å møte alle, skriver Juklerød i en SMS til Nettavisen.

Norge skal møte Israel, Romania og Østerrike den neste halvannen uken.

