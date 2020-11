OL-test i Tokyo: IOC fornøyd med «bobleløsningen»

sport

2000 tilskuere så utøvere fra fire nasjoner konkurrere i den japanske hovedstaden. – Dere viser at det går an å arrangere idrett på en trygg måte, sa Thomas Bach en videohilsen.

Han er president i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Stevnet var det første på en OL-arena siden viruspandemien slo til. Sommerlekene er utsatt til neste år, men det er fortsatt uklart om det lar seg gjennomføre.

Utøverne måtte gjennom en to uker lang karantene i Japan før konkurransen. De har også levd i en boble på et hotell i 16 dager. Der har de for eksempel ikke lov til å benytte heisen sammen med andre enn sine lagkompiser.

– Selv om disse forholdsreglene må gjelde også neste år, er vi innstilt på å følge dem, sa russeren Nikita Nagornyj.

Stevnet gikk i Yoyogi National Stadium (maks kapasitet vel 8000) der håndballturneringene skal spilles i OL.

Alle publikummerne benyttet munnbind, ble oppfordret til ikke å heie for mye, holdt god avstand og fikk spritet hendene ofte. Utøvere, funksjonere og medierepresentanter måtte også forholde seg til omtrent samme regelverk.

I OL neste år er det ventet vel 11.000 utøvere og langt flere ledere, funksjonærer og journalister.

I tillegg pleier OL-vertsbyen å få besøk av flere hundre tusen OL-turister.

