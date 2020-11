Ronaldo med scoring og skade da Juventus ga bort seieren på overtid

sport

Målet til Ronaldo kom etter et snaut kvarter av kampen da han med et karatespark styrte inn et innlegg fra Juan Cuadrado i mål.

Kvarteret før kampen var slutt ble Ronaldo erstattet av Paulo Dybala etter at den portugisiske storscoreren skadet seg i foten. Ronaldo kastet seg foran et skudd fra Lazios Luis Alberto og ble liggende på gresset.

Juventus-stjernen skar grimaser og viste tegn til at han hadde fått en vridning i foten og måtte skuffet innse at han måtte bli byttet ut.

Mer skuffelse ble det for Ronaldo og Juventus da Felipe Caicedo ble helten for Lazio med sitt mål fire minutter på overtid.

Juventus er fortsatt ubeseiret i Serie A, men med sitt fjerde uavgjortresultat i ligaen for sesongen kan de tape ytterligere terreng til Milan på toppen av tabellen.

(©NTB)