Lagerbäck holder fortsatt muligheten åpen for Ajer-spill

Det sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en digital pressekonferanse mandag. Celtic-forsvarer Ajer slo opp en lyskeskade fra tidligere i høst i en kamp mot Motherwell søndag.

Etterpå slo Celtic-manager Neil Lennon langt på vei fast at Ajer ikke kunne spille landskampene som nå venter.

– Vi vet ikke sikkert. Vi har bare hatt muntlig kontakt hittil. Vi vet ikke hvor alvorlig det er. Han er ikke helt negativ selv, men kunne ikke spilt kamp i dag i hvert fall, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB.

Skadeflom

Det hagler med skader rundt om i fotballens verden. Det tette kamprogrammet som følge av sesongomleggingen etter pandemien, ser ut til å slå inn for fullt.

Det merker også Lagerbäck før de to viktige bortekampene i Uefas nasjonsliga.

– Det er jo ikke positivt at en del spillere er hardt belastet og en del skader som kommer. Det er to alternativer vi har i disse rådende omstendighetene. Enten spiller man tre kamper på kort tid også for landslaget eller så stiller man inn, sa Lagerbäck.

Ute

Norge spiller mot Israel (hjemme onsdag), Romania (borte søndag) og Østerrike (borte neste onsdag) i løpet av åtte dager.

Lagerbäck har fått flere forfall til samlingen. Det gjelder blant andre forsvarerne Birger Meling og Stian Gregersen.

I tillegg har Tore Reginiussen gitt seg på landslaget. Han og Ajer var Lagerbäcks valg i høstens viktigste kamp, hjemme mot Serbia i EM-omspillet. Den tapte Norge 1-2 etter ekstraomganger.

