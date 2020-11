Englands fotballpresident trakk seg etter støtende ordbruk

sport

Det var under en videosamtale med et parlamentsutvalg, der man diskuterte netthets mot spillere, at Clarke brukte uttrykket «fargede» fotballspillere. «Coloured» regnes i moderne engelsk tale som et utdatert og ikke akseptabelt uttrykk.

Han kom også med andre uttalelser som ble oppfattet som ufølsomme, blant annet om homoseksuelle og kvinner.

Parlamentsmedlemmet Kevin Brennan konfronterte Clarke med dette og ba ham om å beklage, noe han gjorde. Likevel førte uttalelsene til omfattende kritikk. Et annet komitémedlem, Alex Davies-Jones, kalte hans ordbruk «avskyelig», og tirsdag meldte Englands fotballforbund (FA) på sitt nettsted at Clarke har trukket seg.

Svært lei seg

– Det har vært et utfordrende år, og jeg har en stund vurdert å tre til side og slippe til en ny leder. Mine uakseptable ord til parlamentet skadet fotballen og dem som spiller, ser på, dømmer og administrerer den. Det krystalliserte min beslutning om å gi meg, sier Clarke selv i en uttalelse.

– Jeg er svært lei for at jeg har krenket deler av fotballfamilien som jeg og andre har jobbet så hardt for å inkludere.

Blant uttalelsene Clarke ble kritisert for var at folk av sørasiatisk avstamning er mer opptatt av jobb i IT-avdelingen enn av fotballkarrierer, at homoseksualitet er et «livsstilsvalg» og en hentydning til at kvinnelige spillere ikke liker å treffes av harde skudd.

Uakseptabelt

Sanjay Bahandari, leder av fotballens antirasismeorganisasjon Kick It Out, uttalte ifølge BBC at Clarkes uttalelser reflekterer et utdatert syn.

– Særlig bekymret er jeg over de late rasestereotypene om folk med sørasiatisk bakgrunn, som jeg har hørt i fotballen mange ganger. Å være homoseksuell er ikke et «valg», og sexismen i uttalelsen om at «jenter» ikke liker å treffes av skudd er uakseptabelt fra lederen av nasjonalsporten vår, sa han.

Peter McCormick overtar Clarkes oppgaver med umiddelbar virkning inntil en ny fotballpresident er funnet. Formelt var Clarke styreformann i Englands fotballforbund.

