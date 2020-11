Israelsk landslagsspiller testet positivt – to mister Norge-kamp

sport

Det er Dabburs klubb Hoffenheim som meldte om den positive testen på Twitter. Ifølge klubben ble testen utført mandag mens spilleren var på landslagsoppdrag.

NTB vet at Israels landslag ankom Norge mandag. Det er imidlertid ikke kjent om den positive testen ble avgitt etter ankomst til Norge eller ei.

Det er rutine at idrettslag som kommer til Norge fra utlandet testes ved innreise.

Dabburs positive test får ytterligere konsekvenser for Israel.

– Den spilleren som har avgitt positiv prøve, og de tre spillerne han har vært i nærkontakt med siden han kom til Norge, er alle satt i karantene, sa NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Slapp karantene

Senere ble det imidlertid klart at to av de andre tidligere har covid-19. Smittevernoverlegen i Oslo mente derfor at de ikke trenger å gå i karantene og at de kan spille kampen.

– To nøkkelspillere er ute, en med korona og en i isolasjon, så situasjonen er vanskelig. Men spillernes helse er det viktigste. Vi må bare prøve å gjøre det beste av situasjonen, sa Israels landslagssjef Willi Ruttensteiner på tirsdagens pressekonferanse i Oslo, ifølge TV 2.

Ruttensteiner fikk spørsmål om han mener kampen ikke burde vært spilt, slik blant andre Oslos byrådsleder Raymond Johansen har tatt til orde for.

– Det er vanskelig for meg å svare på det. Vi prøver å gjøre det beste ut av det og tar alle forholdsregler, sa han ifølge VG.

Klarsignal

– Vi i NFF er alltid i tett dialog med lokal smittevernlege og helsemyndigheter når det gjelder landskamper, og vi har fått klarsignal fra smittevernoverlegen i Oslo om at kampen kan spilles som planlagt, sa Fisketjønn til NTB.

Den danske landslagsspilleren Robert Skov testet også positivt på koronaviruset mandag kveld. Han er også Hoffenheims eiendom og kan ikke spille Danmarks kamp mot Sverige onsdag.

Hoffenheim er også klubben til norske Håvard Nordtveit. Vestlendingen var ubenyttet reserve for Hoffenheim i Bundesliga sist helg. Han er ikke en del av Norges tropp denne gangen.

Norge og Israel møtes til treningskamp på Ullevaal stadion onsdag.

