Bjarne Riis ferdig i Boasson Hagens tidligere lag

I en pressemelding opplyser NTT at laget og Riis ikke lenger fortsetter i jobben han har hatt siden januar.

– Jeg vil gjerne takke Bjarne for erfaringen og lederskapet han har brakt inn og det bidraget han har kommet med. Vi ønsker ham alt det beste i framtiden, sier lagets eier Douglas Ryder.

Laget kjemper fortsatt for sin eksistens etter at NTT har kunngjort at det ikke fortsatt som navnesponsor i 2021-sesongen.

– Å være en del av NTT Pro Cycling i et unikt år, har vært en stor opplevelse. Jeg har stor respekt for det laget «Doug» (Douglas Ryder) har bygget opp og vil takke ham for muligheten. Jeg ønsker ham alt det beste framover, sier Riis.

Edvald Boasson Hagen var tilknyttet det sørafrikanske laget fra 2015, men i slutten av september fikk han og resten av rytterne beskjed om at ingen av dem fikk kontrakt ut over 2020-sesongen.

Også Rasmus Fossum Tiller syklet for NTT fram til årets sesong. Han har signert for norske Uno-X, mens Boasson Hagen fortsatt er på jakt etter en ny arbeidsgiver.

