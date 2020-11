FIS står uten Lillehammer-alternativ – arrangøren mener et svar må komme før helgen

sport

Rennene er satt opp tre dager første uka i desember. Kvinnehopp, langrenn og kombinert står på programmet.

– Vi må se på hva vi kan gjøre. Per nå har vi ikke noe alternativ klart, men vi sjekker ut mulige andre løsninger enn Lillehammer, sier langrennsdirektøren i FIS, Pierre Mignerey, til NTB.

Den internasjonale langrennssesongen tar til med verdenscup i finske Ruka siste helgen i november. Der er det også kombinert og hopp for menn.

Svar før helgen?

FIS har store utfordringer rundt gjennomføringen av sesongen som et resultat at koronapandemien. Det er ikke lett å komme opp med alternative løsninger om Lillehammer får nei fra norske myndigheter.

Å kjøre en ny runde konkurranser i Ruka, skal være noe som diskuteres.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lunde, regner med det går mot Lillehammer-avlysning om de ikke får grønt lys innen få dager.

– Dette må landes før helgen. Jeg kan ikke se noen annen mulighet hvis vi skal ha en sjanse til å få arrangert dette, sier Lund til Nettavisen.

Strekker seg

Dersom både Ruka og Lillehammer gjennomfører som planlagt, vil FIS ha fått en meget god start på det som kan bli en kaotisk vinter.

Det kreves et unntak fra de norske smittevernreglene for at arrangementet lar seg gjennomføre i Lillehammer.

Skiforbundet har tatt ytterligere grep rundt arrangementet de siste dagene og håper nye punkter i smittevernprotokollen kan bidra til at myndighetene sier ja.

Det er blant annet gjort private avtaler for koronatesting og analysering for ikke å belaste det kommunale helsevesenet.

(©NTB)