Det opplyser skiforbundet i en pressemelding.

Northug ble i sommer målt til 168 kilometer i timen på E6. Senere innrømmet han at politiet hadde funnet kokain hjemme hos ham og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen.

Skiforbundet opplyser at den eksisterende avtalen med Northug AS fortsetter etter en enighet med den tidligere langrennskongen om at tilsvarende oppførsel ikke skal skje igjen.

