Vålerenga til semifinale i cupen

Vålerenga tok oppskriftsmessig ledelsen 1-0 ved Njoya Ajara etter sju minutter. Gjestene fikk bite seg fast inne i Stabæk-feltet etter en corner før Ajara ble spilt igjennom og scoret sikkert.

Stabæk kom mer og mer med i kvartfinalekampen, og etter 35 minutter kom utligningen. Et langskudd fra Justine Kielland skiftet retning på Ingibjörg Sigurdardottir. Dermed gikk målvakten Hannah Seabert til det motsatte hjørnet, mens ballen føk inn i det andre.

Fire minutter før pause slo Sigurd Heien Hansen til med et langskudd til 2-1. Ballen havnet helt oppunder tverrliggeren, og keeper Sunniva Skoglund var sjanseløs.

Yppet seg

Det skulle i utgangspunktet være klasseforskjell på lagene, men etter hvilen var det Stabæk som var farligst foran mål. Dessverre for vertene greide de ikke å få tellende resultat.

Stabæk har tatt raskeste vei tilbake til Toppserien, mens Vålerenga er serieleder med én runde igjen av sesongen. Laget gikk på sitt annet tap for sesongen da byrival Lyn ble for sterke forrige helg.

Vålerenga er tapende finalist fra fjorårets NM-finale og jakter sitt første NM-gull. Stabæk har tre strake NM-titler fra tiden 2011-13.

– Jeg er litt skuffet over 1. omgangen. Da var vi litt passive. Vi styrer jo i 2. omgang, og det er all ære til oss at serielederne begynner å drøye tid, sa Stabæk-trener Per Inge Jacobsen til NRK.

Finale 6. desember

– Jeg er fornøyd med at vi er gått videre. Det var det vi var ute etter. Vi rullerte rundt på laget. Det var tungt, men ikke noe å gjøre noe med, sa VIF-trener Jack Majgaard Jensen.

Tittelforsvarer LSK Kvinner og Avaldsnes tok seg til semifinale tirsdag, mens Sandviken avanserte med 2-1 over Røa onsdag.

LSK Kvinner ble trukket med hjemmekamp mot Sandviken i semifinale lørdag 21. november, mens Vålerenga møter trolig Avaldsnes hjemme dagen etter. Sistnevnte venter på en avklaring rundt Arna-Bjørnars protest etter tirsdagens kvartfinale.

Kvinnenes cupfinale skal etter planen spilles på Ullevaal 6. desember.

