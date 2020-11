Island hadde EM-billetten i lomma – Ungarn vendte til seier

sport

Gylfi Sigurdsson skrudde et frispark over Ungarns mur i det 11. minutt. Ballen gikk rett på keeper Peter Gulacsi, som i forsøket på å gripe den feilregnet helt og glapp ballen mellom hendene.

Det var det eneste målet i omspillsfinalen i A-divisjonen helt til det 88. minutt, da innbytter Loïc Nego utlignet etter bare fire minutter på banen. Han fikk ballen fra Islands midtstopper Kari Arnason etter flipperspill i feltet og gjorde ingen feil ansikt til ansikt med Hannes Halldorsson.

På overtid renset hjemmelaget rett foran streken og blokkerte skuddet da Jon Dadi Bödvarsson så ut til å skulle gi Island ledelsen igjen. Sekunder senere satte stortalentet Dominik Szoboszlai inn det som ble vinnermålet da han avsluttet kontringen med et flatt skudd fra distanse.

– Roland Sallai tok med seg en mann til venstre og åpnet rom for meg. Jeg tenkte «jeg kan skyte herfra». Heldigvis gikk den inn. Det er vanskelig å sette ord på hva målet betyr, sa Szoboszlai.

Berget av ny test

20-åringen var en av seks Salzburg-spillere som så ut til å skulle miste landskampene i november etter positive koronatester, men som fikk klarsignal da nye tester viste at det var falske positive prøver.

Med seieren får Ungarn spille EM-sluttspill på hjemmebane i Budapest til sommeren, mens Erik Hamrén og hans Island-lag måtte konstatere at EM går uten dem. Island deltok både i EM i 2016 (under Lars Lagerbäck) og i VM to år senere.

– Dette er veldig tungt, og det er vanskelig for meg å snakke om det. Jeg ønsket ikke at min landslagskarriere skulle ende slik. Vi forsvarte oss nok for dypt da vi skulle forsvare ledelsen, men de skapte ikke mye, og de trengte hell for å score, sa Kari Arnason til Stod2Sport.

Gjør Norge selskap

– Jeg tror ikke jeg noen gang har vært så trist etter å ha tapt en fotballkamp. Å forsvare en ledelse har vært vår styrke, og jeg ventet ikke at noe slikt skulle skje, sa keeper Hannes Halldorsson, som etter Ungarns ledermål gikk med i angrep i håp om et 2-2-mål, uten hell.

Islendingenes nedtur betyr iallfall at Norge slipper å være eneste nordiske lag uten EM-billett. Sverige, Danmark og Finland kvalifiserte seg alle i fjor høst.

Ungarn får det alt annet enn enkelt i EM-sluttspillet, i gruppe med europamester Portugal, verdensmester Frankrike og et Tyskland som spiller alle sine kamper i München.

