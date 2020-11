Landslagsspillerne om reisenekten: – Opplever liten forståelse

sport

Lørdag kom nok en vending i landslagskaoset som har oppstått den siste tiden. En time før avreise til Bucuresti kom meldingen om at reisen var satt på vent.

Helsedirektoratet hadde i et møte med Norges Fotballforbund gjort det klart at det ville bryte med den norske koronaforskriften om landslaget forlater landet. Spillere og støtteapparatet skal være i karantene etter visekaptein Omar Elabdellaouis positive koronaprøve.

– Hele spillergruppa er dypt fortvilet over at norske myndigheter nekter oss å reise til de to avgjørende Nations League-kampene mot Romania og Østerrike, skriver Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King i kapteinsteamet på vegne av laget.

Fredag kveld ble den norske troppen redusert. NFF mente det var tilstrekkelig å holde igjen spillerne som til daglig spiller i Eliteserien. Det gjaldt i alt fem spillere. Resten av troppen spiller og bor i utlandet.

Ofret hjemlige spillere

Landslagsspillerne føler ikke at situasjonen deres blir tatt ordentlig på alvor av myndighetene.

– Vi opplever liten forståelse og vilje til å forstå vår situasjon. Vi har ofret våre hjemlige eliteseriespillere på landslaget for å etterkomme de norske karantenebestemmelsene, men også vi i utenlandske klubber får altså reisenekt. Dette er en praksis vi ikke ser noe annet sted i Fotball-Europa.

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet onsdag for å foreta en ny vurdering av karantenebestemmelsene etter reise utenfor Norge. Her har idrettsutøvere et fritak fra reglene.

Landslaget peker på at smittevernprotokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er blitt fulgt nøye.

– Det innebærer koronatester før vi reiste til Norge, og etter ankomst er vi blitt testet fem ganger. Etter at smittetilfellet ble oppdaget, har alle spillerne og støtteapparatet testet negativt to ganger.

Har ikke gitt opp

Bortekampene mot Romania søndag og Østerrike onsdag inngår i Uefas nasjonsliga. Norge kjemper om gruppeseier og opprykk til øverste nivå. I tillegg vil det gi laget en ekstra mulighet til å nå VM i 2022.

– Vi er nå inne i vårt andre døgn på samling uten trening, men har fortsatt ikke gitt opp håpet å spille mot Romania og Østerrike. Vi elsker å representere landet vårt og håper norske myndigheter gir oss grønt lys til å reise, så skal vi fortsatt være gode smittevernambassadører som vi har vært siden pandemien brøt ut i mars, uttaler det norske kapteinsteamet.

Onsdagens kamp mot Israel på Ullevaal stadion ble avlyst under seks timer før avspark. Det skjedde på sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

