NRK: Høie vil ikke la fotballherrene reise til Romania

Norges Fotballforbund sendte lørdag ettermiddag et brev til Helsedepartementet med håp om et unntak fra covid-19-forskriften slik at landslaget kan spille de viktige bortekampene mot Romania og Østerrike i nasjonsligaen.

Ifølge NRK kommer helseministeren til å stille seg bak Helsedirektoratet og ikke åpne for en utenlandsreise.

De norske fotballherrene skulle i utgangspunktet reise til Romania klokken 13 lørdag og sto klare på Gardermoen da kontrabeskjeden kom: Helsedirektoratet påpekte at det vil være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

Årsaken til det er at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui nylig testet positivt på koronavirus, og at alle hans nærkontakter dermed må være i karantene i ti dager i henhold til regelverket.

Nå tyder det meste på at søndagens kamp mot Romania i Bucuresti ikke kan spilles.

