Nakstad om landslagsskvisen: – Unntak gis kun for å unngå fare for liv og helse

sport

Norges Fotballforbund hevder i en pressemelding at Helsedirektoratet har satt ned foten for herrelandslagets reise til Romania og Østerrike. Der skal det spilles viktige kamper i nasjonsligaen.

Nakstad er ikke enig i NFFs fremstilling av saken.

«Helsedirektoratet setter ikke ned foten, vi har bare vist til covid-19-forskriftens bestemmelser om at nærkontakter til en smitteførende person skal i karantene i 10 dager», skriver han i en epost til NTB.

Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui fikk fredag påvist koronasmitte. De norske reglene sier at nærkontakter av en smittet person i utgangspunktet skal i karantene.

NFF argumenterer med at forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som den landslaget nå har havnet i. Nakstad reagerer slik på påstanden:

«Covid-19-forskriften gir mulighet for unntak fra smittekarantenen kun i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse».

(©NTB)