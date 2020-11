Nilsson skjøt solid i skiskytterdebuten: – Det er en rus

sport

Langrennssprint har vært Nilssons forse i mange år. Senest i 2018 ble hun OL-mester i disiplinen, men lørdag fikk hun en ny sprintopplevelse da skigåingen ble kombinert med skyting.

Konkurransen i Idre var hennes første som skiskytter. Det var i mars at 27-åringen byttet til sin nye idrett.

På liggende skyting åpnet Nilsson med et bomskudd. Heller ikke tredje blink greide hun å skyte ned. Hun ventet lenge og pustet tungt før hun traff på det femte skuddet.

Også på stående skyting innledet Nilsson med en bom, men traff på resten. Ladekluss helt på tampen kostet henne en del sekunder. Da måtte hun bruke et ekstraskudd.

– Det er en rus, jeg er så glad for at jeg valgte å gjøre dette og har fått gjort unna premieren. Nå kan jeg lære av dette og fortsette å gjøre det i mange år, sa Nilsson etter å ha endt på 11.-plass.

– Jeg er kjempefornøyd med at jeg lyktes med det, sa den tidligere langrennsstjernen om måten hun taklet ladeproblemene på.

Stor interesse

Hanna Öberg var som ventet i en egen klasse. OL- og VM-vinneren skjøt feilfritt og vant 17,2 sekunder foran Johanna Skottheim. Den norske løperen Ragnhild Femsteinevik ble nummer 15, slått med 2.10,2 minutter.

Interessen for Nilssons debut har vært skyhøy. I forkant ga hun en rekke intervjuer om sitt nye tilværelse, og der gjorde Sverige-yndlingen et poeng av at hun ikke kjente på nerver før «ilddåpen».

– Jeg er veldig fokusert. Det er ganske sjelden at jeg blir nervøs. Jeg er opptatt av oppgaven og gjøre det så bra som mulig. Det pirrer meg bare mer at jeg fortsatt ikke helt vet hvordan man konkurrerer i skiskyting, sa Nilsson til nyhetsbyrået TT.

Favorittseier

Det meste tyder på at Nilsson ikke deltar i verdenscupåpningen i finske Kontiolahti 27. november. Den svenske landslagsledelsen har signalisert at det «ikke er førsteprioritet for Nilsson å gå i verdenscupen denne vinteren».

Sebastian Samuelsson innfridde som favoritt på herrenes sprint, men det holdt bare så vidt. Han slo Jesper Nelin med 1,1 sekund. Begge to fikk én strafferunde.

Søndag står kortdistanser på programmet.

(©NTB)