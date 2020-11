Ranheim rotet bort viktige poeng i opprykksjakten

sport

Det var Ranheim som gikk opp i føringen i Oslo. Daniel Kvandes frisparksuser gikk rett mot KFUM-keeper Knut André Skjærstein, som syntes å ha grei kontroll på skuddet. Det hadde han ikke, og på returen ventet en våken Erik Tønne. Han satte enkelt ballen i mål.

Tre poeng ville tatt Ranheim forbi Sogndal og avspist opprykksplasserte Lillestrøms forsprang til to poeng, men slik gikk det ikke. Svein Maalens menn står nå med 45 poeng og ligger på 4.-plass.

LSK møter Ull/Kisa senere søndag. KFUMs utligning gjør at de beholder den siste kvalifiseringsplassen til Eliteserien.

Raufoss følger «Kåffa» hakk i hæl, og var i festhumør da de gjestet Grorud. Totningene ga seg ikke før de hadde satt seks mål i nota. Midtbanespillerne Kristoffer Nessø og Matias Moldskrød sørget for to mål hver i 6-1-seieren.

Kongsvinger ledet lenge mot Åsane, men Simen Lassens scoring nummer to for dagen ti minutter før slutt sørget for 2-2 og poengdeling i Bergen.

(©NTB)