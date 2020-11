TV 2: Norges kamp blir ikke påvirket av Østerrikes nedstengning

sport

Det opplyser Uefa-talsmann Dietmar Bautz til TV 2.

– Østerrike stenger ned, men sporten får likevel fortsette på det profesjonelle nivået. Beskjeden vi har fått, er at dette ikke vil påvirke onsdagens kamp. Det er opp til Norge om det blir kamp nå, sier han.

Lørdag kveld bekreftet Uefa at Norges nasjonsligakamp borte mot Romania er avblåst. Den skulle vært spilt søndag.

Årsaken til avlysningen var at det norske laget ikke fikk grønt lys fra myndighetshold til å reise utenlands så lenge troppen har karanteneplikt etter visekaptein Omar Elabdellaouis positive koronaprøve.

Det er usikkert hva konsekvensene blir for Norge. Uefas disiplinærkomité skal ta stilling til saken. Sportslig kan det ende med alt fra dømt 0-3-tap til loddtrekning om resultatet hvis man lander på at Norges Fotballforbund var helt uten skyld i at laget ikke kunne stille i Bucuresti.

NFF jobber på spreng på å finne en løsning til Østerrike-kampen. Det snakkes om at Norge der vil stille med et lag med spillere som ikke er pålagt karantene.

I nasjonsligaen kjemper Norge om gruppeseier i B-divisjonen. Det vil i så fall gi opprykk til øverste nivå og en ekstra mulighet til å ta seg til VM i 2022. Selv med dømt tap i Romania-kampen, kan Norge fortsatt blir gruppevinner med seier over østerrikerne. Det avhenger av at laget ikke får poengtrekk eller strengere sanksjoner fra Uefa.

