Verdenseneren med sin første Masters-seier

36-åringen skaffet seg en solid ledelse med fire slag foran søndagens avslutning. Ledelsen forsvarte han mesterlig med fire slag under par og 20 slag under par totalt. Med scoren tangerte han Tiger Woods som den laveste i Masters.

– Jeg forsøkte å ikke se på resultattavla. Jeg lot ikke de to tidlig bogeyene ødelegge for meg. Det var en tøff dag, og jeg var nervøs gjennom hele dagen. Jeg følte det og er stolt over at jeg klarte å holde nervene under kontroll, sa Johnson i seiersintervjuet.

– Dette er en drøm å vinne Masters. Bare det å få den grønne jakken av Tiger Woods er stort. Helt utrolig å få oppleve dette med min bror, sa Johnson.

Broren er hans caddie og rådgiver ute på banen.

Johnson tjente litt over 2 millioner dollar (19,1 millioner kroner) på årets siste majorturnering. Annenplassen ble delt mellom australske Cameron Smith og sørkoreanske Im Sung-jae.

De to var også fire slag bak foran finalerunden og var på det minste to slag unna Johnson underveis på runden.

Etter fem spilte hull hadde Johnson en birdie og to bogey. På et sjette hullet gjorde Johnson birdie, mens Im spilte seg litt ut av tetkampen med bogey på hull seks og sju.

Avgjorde

Rutinerte Johnson klarte å holde hodet kaldt og kom seg gjennom beryktede Amen Corner med ett slag under par, mens Smith fikk en bogey på hull 11.

Han fulgte opp med birdie på hull 14 og ledet med fire slag med fire hull igjen og avgjorde det hele.

Amerikanske Adam Ogletree ble beste amatørspiller på 34.-plass, to slag under par. I fjor var det Viktor Hovland som ble best av amatørene med sin 32.-plass.

Hovland var ikke kvalifisert til årets turneringen, men skal være på startstreken når Masters går etter planen i april neste år.

Smith historisk

27-åringen Smith ble også historisk. Han ble den første i Masters-turneringen til å gå samtlige fire runder på 60-tallet. Han hadde 67, 68, 69 og 68 slag.

Johnsons beste plassering før årets seier i Masters fikk han i fjor, da han ble nummer to bak legenden Tiger Woods. 36-åringen har én majortriumf fra før (US Open i 2016).

Woods hang godt med i toppen etter halvspilt turnering, men med 72 slag lørdag havnet han på kraftig etterskudd. Han hadde et skikkelig marerittopplevelse på det 12.-hullet hvor han brukte ti slag. Han gikk fra tre under par til fire over par.

Med en solid avslutning endte han til slutt på ett slag under og 38.-plass.

Fordi man fryktet mørket så ble det start fra både det første og det tiende hullet på finalerunden.

