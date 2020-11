Åpner for Haaland-spill til helgen: – Norsk regelverk stopper når spillerne drar ut av landet

sport

Haaland har i likhet med Alexander Sørloth og Rune Almenning Jarstein returnert til klubblagene i Tyskland med et pålegg om at de skal i ti dagers smittekarantene.

Likevel melder de tyske mediene Kicker og Bild at de norske spillerne kan spille allerede til helgen dersom de avgir to negative koronaprøver.

Det kan ikke norske myndigheter hindre dem i å gjøre, mener toppfotballsjef i NFF, Lise Klaveness.

– Spillerne har ingen grunn til og skal ikke bryte regler, men norske myndigheters kompetanse og norske regelverks virkeområde stopper i dét spillerne drar ut av landet, sier hun til NTB.

Får ikke konsekvenser

På mandagens pressekonferanse om hasteuttaket til landskampen mot Østerrike sa Klaveness ble karanteneproblematikken rundt utenlandsproffene et tema.

– Hvis reglene i de landene tillater spill, så kan ikke det få noen konsekvenser for disse spillerne. Det er ikke sikkert rent arbeidsrettslig heller, at de kan nekte å spille overfor sin egen arbeidsgiver fordi de ønsker å følge et annet regelverk enn det som gjelder i landet, sier hun.

Haaland og lagkameratene havnet i karantene etter at å ha hatt nærkontakt med koronasmittede Omar Elabdellaoui.

– Brudd på karantenen

Kommunelegen i Oslo, Tore W. Steen, ga spillerne tillatelse til å reise hjem til Tyskland med henvisning til å være i karantene i ti dager. Tidligere mandag var kommunelegen klar på at spill til helgen ville være brudd på karantenereglene, da han ble kontaktet av Dagbladet.

– Eventuell spilling i karantenetida vil vi fra norsk side oppfatte som brudd på karantenen og ikke-overholdelse av forutsetningene som ble gitt for utreise, sa Steen.

Haaland og hans Borussia Dortmund møter Hertha Berlin og Jarstein lørdag. Samtidig kan Alexander Sørloth få muligheten til å spille for RB Leipzig mot Eintracht Frankfurt.

