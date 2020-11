NFF-Bjerketvedt vil ikke spekulere i reaksjoner

sport

Norges reise til Romania ble stanset av smittevernreglene, og Det europeiske fotballforbundet avlyste Norges kamp sent lørdag kveld.

Nå blir det opp til Uefas disiplinærkomité å ta stilling til hvilke følger dette får for Norge. Det er blitt mer enn antydet at Norge kan bli dømt til å tape kampen 3-0. Toppfotballsjef Lisa Klaveness bekrefter at hun har fått slike signaler.

– Det kan være andre utfall også. Dette er et spesielt tilfelle, og det har ikke vært mange andre tilsvarende eksempler. Jeg ønsker ikke å spekulere i hvilke reaksjoner vi kan få, sa Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), under mandagens digitale pressekonferanse.

Bjerketvedt sier at det ikke er mulig å få en konklusjon fra Uefa på en god stund ennå. Det er ikke ventet en avgjørelse fra Uefa før onsdagens kamp mot Østerrike i Wien.

– Det er de signalene vi har fått, sa Bjerketvedt.

