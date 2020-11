NFF behandlet ikke Arna-Bjørnars protest – ble levert for seint

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund på sine nettsider mandag.

Der framgår det at doms- og sanksjonsutvalget ikke har realitetsbehandlet protesten. Årsaken er at Arna-Bjørnar ikke varslet kampdommer Veronika Fjeldvær i tide.

Bakgrunnen for protesten er at Fjeldvær gjorde en feil da hun ga Avaldsnes-keeper Victoria Esson gult kort for uthaling av tiden på overtid i kvartfinalen. Dommeren lot Avaldsnes få ballen og starte spillet, men ettersom ballen var i spill da det ble blåst, skulle det ifølge regelverket vært dømt indirekte frispark til Arna-Bjørnar inne i Avaldsnes' 16-meter.

Fjeldvær la seg flat etter kampen og innrømmet å ha gjort feil. Men hun ble ikke varslet om den mulige protesten før etter at hun hadde reist fra arenaen. Regelverket sier at dommeren må varsles av lagets kaptein før avreise fra stadion.

«Dommeren har forklart at treneren til Arna-Bjørnar kom inn i garderoben etter kampen, for å diskutere saken. Det ble imidlertid ikke varslet protest muntlig til dommeren på dette tidspunktet. Utvalget bemerker imidlertid at ordlyden også er klar med hensyn til hvem som må varsle protest – «lagets kaptein» – og det er derfor etter gjeldende regelverk uten betydning om eventuelle utsagn fra Arna-Bjørnars trener til dommeren må oppfattes som et protestvarsel, ettersom treneren ikke har kompetanse til å inngi slikt varsel», skriver NFF.

Arna-Bjørnar sendte likevel inn protesten og ønsket seg omkamp. De fikk ikke medhold, men vurderer om de vil anke avgjørelsen.

Avaldsnes er satt opp borte mot Vålerenga i NM-semifinalen.

(©NTB)