Stort smitteutbrudd i Bergets klubb

Det bekrefter den nybakte Allsvenskan-mesteren på sitt nettsted mandag kveld. Det var Expressen som først omtalte saken, og avisen fikk opplyst av en anonym kilde i klubben at kun sju-åtte Malmö-spillere kan trene tirsdag.

Jo Inge Berget og lagkameratene hans sikret seriegullet med 4-0-seier over Sirius på hjemmebane i forrige serierunde. Etter kampen feiret spillerne med vill jubel og klemmer – helt til lagkaptein Anders Christiansen testet positivt på koronaviruset.

Ukontrollert feiring

Malmö-direktør Niclas Carlnén erkjenner at det forekom brudd på smittevernreglene under gullfeiringen. Alle spillerne testet negativt i forkant av kampen, og det ble også foretatt temperaturmålinger ved ankomst på stadion.

– Vi har vært nøye med rutiner og sikkerhetstiltak i hele år for å unngå smitt, men det forekom brudd under den spontane gullfeiringen etter kampen, sier Carlnén.

– Det er tydelig at vi er blitt rammet av et lokalt utbrudd i gruppen. Vi agerte umiddelbart etter gullkampen med selvisolering for laget, staben og øvrig personell, sier han.

Halvparten smittet

Malmö opplyser at alle personer som har hatt symptomer på covid-19, er blitt testet, og at omtrent halve laget og staben er eller har vært korona-positive.

Ingen i klubben har behøvd legehjelp. Malmö FF har i samråd med helsepersonell laget en plan for hvordan spillerne som ikke er smittet, kan vende tilbake til treningsfeltet.

De som har vært smittet, må ha vært i sju dagers karantene og vært symptomfrie i to dager før de kan trene igjen.

Det er ikke kjent hvilke spillere som er smittet, med unntak av kaptein Christiansen og islendingen Arnor Traustason, som står over den pågående landslagssamlingen på grunn av koronasmitte.

Spiller søndag

Malmö skal etter planen spille bortekamp mot Hammarby i Allsvenskan kommende søndag. Klubben har vært i kontakt med både Svensk Elitfotboll, Sirius og Hammarby og situasjonen.

Bergets klubb tar nye grep gjennom å minimere nærkontakten mellom spillerne. Ingen av dem skal være i kontakt med hverandre innendørs.

– Det er klart at den kommende kampen blir en spesiell utfordring for oss. For øyeblikket vet vi ikke hvem som er tilgjengelige på søndag, det er noe vi må vurdere fortløpende. Men om behovet er der, har vi dyktige akademispillere som ser fram til å få vise seg fram på seniornivå, sier sportssjef Daniel Andersson.

