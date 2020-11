Ferrán Torres med hattrick da Spania nedsablet Tyskland

sport

Manchester City-spiller Torres ble den store spilleren med tre mål, men Fabián Ruiz imponerte også med tre assist etter å ha startet på benken.

Álvaro Morata, Rodri og Mikel Oyarzabal scoret også for Spania, som herjet selv om Sergio Canales og kaptein Sergio Ramos måtte ut med skader i første omgang.

– Jeg gleder meg til å se hva mediene sier nå. De sier klart fra når vi ikke innfrir. I dag er det ingen som kan legge inn et eneste «men», sa Morata ifølge uefa.com.

– Seiersmarginen var fortjent. Ingenting fungerte for oss i dag, men nå vet vi iallfall hvor vi står, sa den tyske spissen Serge Gnabry.

Manuel Neuer spilte sin 96. landskamp, passerte Sepp Maier og topper lista over tyske keepere med flest landskamper. Det blir neppe en kveld han minnes med glede, etter tre baklengsmål i hver omgang.

Sprakk

Tyskland kom til Sevilla som gruppeleder og ville greid seg med uavgjort, men var ikke i nærheten av å håndtere et opplagt spansk lag. Allerede i det 17. minutt nikket Morata inn 1-0 på et hjørnespark fra Fabián Ruiz. Ballen gikk over Gnabry, som feilregnet, og Morata fikk gå opp alene.

Neuer holdt Tyskland inne i kampen med et par gode redninger før Ferrán Torres doblet i det 33. minutt. Dani Olmo nikket Kokes innlegg i tverrliggeren, og Manchester City-spilleren knallet returen i mål.

– Spania viste oss hvordan man spiller angrepsfotball, sa Toni Kroos.

Marerittet fortsatte for Tyskland med et nytt baklengsmål på dødball. I det 38. minutt tok Fabian hjørnespark fra venstre, og Rodri nikket inn i duell med en passiv Ilkay Gündogan.

For åttende gang i historien, og første gang på 14 år, lå Tyskland under med minst tre mål ved pause.

Ingen sjanse

Joachim Löw nøyde seg med ett bytte ved pause, og verken det eller pausepraten greide å endre kampbildet. Hårreisende tyske balltap kombinert med flott spansk spill forsterket inntrykket av en kamp med klasseforskjell mellom lagene.

– Vi prøvde å presse dem, score og komme tilbake i kampen, men de var bedre, raskere og mer presise. Vi hadde ingen sjanse. Vi så at vi ikke har kommet like langt som de siste kampene tydet på, sa Löw.

I det 55. ble Ferrán Torres tomålsscorer etter at hurtig spansk pasningsspill rev det tyske forsvaret i filler. Fabián Ruiz, som allerede i det 12. minutt ble byttet inn for en skadd Sergio Canales, var involvert igjen. Han spilte fram José Gaya, som stormet inn i feltet og sentret til en helt fri Torres, som enkelt satte inn 4-0.

I det 72. minutt fullførte Torres sitt hattrick etter å ha blitt frispilt av Fabian på en rask kontring.

Gnabry hadde et langskudd i tverrligger, men Tyskland fikk ikke noe trøstemål. Mikel Oyarzabal satte punktum etter flott forarbeid av Rodri og Gaya, og Tyskland måtte tåle sitt styggeste tap siden Østerrike vant med samme sifre i 1931.

Det var inntil tirsdag største tyske tap i en Fifa-sanksjonert kamp, selv om det ble 0-9 mot Englands amatørlandslag i en uoffisiell kamp i 1909.

