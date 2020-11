Nødlandslaget reiste til Østerrike med bare én keeper – Bråtveit venter på nytt svar

sport

Det såkalte nødlandslagets 18 mann sterke tropp til den avgjørende nasjonsligakampen mot Østerrike ble redusert med én mann før avreise fra Gardermoen. Alle spillere måtte testes for koronaviruset, og for én av dem var prøvesvaret usikkert.

– Det blir 17 i flyet, ikke 18. Det er fordi testen til Per Kristian Bråtveit var såkalt «inconclusive». Han er jo ikke smittebærende, for han har hatt dette før, og vi har fått bekreftet at det ikke er noen fare, men av hensyn til Uefas protokoll må han testes igjen så vi får klarhet i prøven, sa vikartrener Leif Gunnar Smerud til norske medier på Gardermoen.

– Vi holdt igjen flyet litt og håpet å få det gjort før vi reiste, men det fikk vi ikke til. Forhåpentligvis kommer han ned i morgen.

Smittet tidligere

Dermed ble Anders Kristiansen fra belgiske Union Saint-Gilloise eneste keeper i troppen som reiste til Østerrike tirsdag.

Djurgården-keeper Bråtveit testet positivt på koronaviruset før en seriekamp i oktober og er siden blitt erklært frisk igjen. Han reiser sannsynligvis til Wien kampdagen.

Begge målvaktene er blant 13 mulige debutanter i troppen. Det blir altså minst seks debutanter fra start.

– Jeg har ikke tatt ut laget, men vi nærmer oss hele tiden. Spillerne har fått sove godt, og så har vi hatt spillermøte og samtaler mens vi har ventet på testsvarene. Det har vært en bra dag, selv om jeg selvsagt gjerne skulle hatt med Per Kristian også på flyet, sa Smerud.

Ved siden av at Bråtveit har hatt viruset og derfor ikke er en smitterisiko, forsikrer Smerud om at man har vært svært nøye med å holde avstand til hverandre i troppen.

Være seg selv

Norge står overfor en stor oppgave mot et østerriksk lag som met seier, uavgjort eller til og med norsk 1-0-seier vil være gruppevinner og rykke opp til A-divisjonen. Norsk seier med alle andre resultater enn 1-0 vil derimot gi norsk opprykk. Spørsmålet er om et så ferskt norsk lag kan greie det.

– Mange har levert bra i sine hverdager og er glade for muligheten som nå har dukket opp. Jeg kommer til å gi dem noen knagger før kampen. Det viktigste blir å gå ut og være seg selv. Om de tenker for mye så kommer det til å gå for sent. Vi jobber med å bli et lag på den korte tiden vi har, sa han.

Han legger ikke skjul på at Østerrike er stor favoritt.

– Men dette er fotball, og der hender det at lag som er «underdog» vinner. Vi håper å være et av dem.

