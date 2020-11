Tysklands fotballforbund med forsvar for landslagsfotballen etter Guldvog-utspill

sport

Guldvog sa mandag til NRK at han har sendt en anbefaling til Uefa og Norges Fotballforbund om at det ikke bør spilles internasjonal fotball på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det har fått stor oppmerksomhet i europeiske medier. Tyske Kicker er blant dem som har slått det opp.

– Med den smitten vi har i Europa nå, er det vanskelig å tenke seg at en protokoll (Uefa-protokollen) vil være tett nok. Vi ser at stadig flere får smitte inn i sine lag. Jeg forventer at Uefa er en seriøs aktør som ivaretar helsen til spillerne og deres familier, sa Guldvog til NRK.

Han tok til orde for at det i nåværende situasjon ikke bør spilles verken landskamper eller internasjonale klubbkamper.

Disiplinert

Tysklands fotballforbund (DFB) forsvarer på sitt nettsted i en lang artikkel gjennomføringen av landslagsaktiviteter, også ut fra smittevernhensyn.

– Våre spillere holder seg konsekvent og disiplinert til smittevernprotokollen. De holder avstand, ivaretar hygienetiltak, bærer munnbind når det er påkrevd og unngår kontakt. Dette vises blant annet ved at det hittil ikke har vært et eneste smittetilfelle i vårt landslag, står det.

Det vises videre til viktigheten av landskampene som forberedelse til det utsatte EM-sluttspillet, etter at all landslagsaktivitet lå nede i første halvår, og til betydningen landslagets inntekter har for fotball på grasrotnivå.

Lite smittefarlig

DFB refererer også til forskning som konkluderer med at faren for å bli smittet under fotballspill er svært liten, og at det hittil ikke er dokumentert et eneste tilfelle hvor dette med sikkerhet har skjedd.

Det pekes på at smittetilfeller i fotballen kan knyttes til situasjoner der distanse- og hygienekravene utenfor banen ikke er overholdt.

DFB henvender seg til sist til dem som lurer på hvorfor toppfotballen skal få rulle når breddefotballen ligger i ro på grunn av pandemien.

– I våre øyne hjelper det ikke om proffidretten stopper fordi amatørene må ta pause. Målet må være å bidra til at ballen kan rulle igjen på alle områder, under helsemessig forsvarlige forhold, står det.

(©NTB)