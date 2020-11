IIHF avlyste 18 av vinterens VM-turneringer i ishockey

sport

Til sammen påvirker avgjørelsen 18 VM-turneringer på ulike nivåer. Elite-VM for menn og kvinner, menn U20 og menn U18 påvirkes ikke.

IIHF melder på sitt nettsted at antall avlyste VM-turneringer i sesongen 2020-21 dermed er oppe i 28. Tidligere er VM-turneringer for menn U20 og kvinner U18 strøket.

Styret rettet seg etter anbefalinger fra covid-19-ekspertgruppen som vurderte både helsemessige, organisatoriske og økonomiske risikofaktorer. Det er også holdt møter med de påtenkte arrangørene.

Internasjonale reiserestriksjoner og faren for å havne i karantene trekkes fram som medvirkende årsak til at man allerede nå gir opp å avvikle turneringene. Faren for økonomiske tap ved avlysning rett før turneringen er også en faktor.

Elite-VM A-landslaget skjermes

Kvinnenes OL-kvalifisering er skjøvet i tid, mens mennenes kvalifisering fortsatt skal avvikles i slutten av august neste år. Egentlig skulle den vært gjennomført i august i år.

Norges A-landslag for menn skal være med i elite-VM i Hviterussland og Latvia i tiden 21. mai til 6. juni, men kvinnelandslaget, U20- og U18-landslagene for menn og U18 landslaget for kvinner går glipp av vinterens store mål ettersom VM for 1. divisjon gruppe A er avlyst.

Onsdag offentliggjorde også Norges Ishockeyforbund på sitt nettsted at alle planlagte landslagsaktiviteter i desember er avlyst, så det går mot en svært amputert landslagssesong for de fleste lagene. A-landslaget skulle spilt turnering i Sveits i desember, men det blir ikke noe av.

Dette er avlyst

Disse VM-turneringene er avlyst:

Menn senior: 1. divisjon gruppe A (Slovenia) og B (Polen). 2. divisjon gruppe A (Kina) og B (Island). 3. divisjon gruppe A (Luxembourg) og B (Sør-Afrika). 4. divisjon (Kirgisistan).

Kvinner senior: 1. divisjon gruppe A (Frankrike, med Norge) og B (Kina). 2. divisjon gruppe A (Spania) og B (Kroatia). 3. divisjon (Litauen).

Menn U18: 1. divisjon gruppe A (Slovakia, med Norge) og B (Italia). 2. divisjon gruppe A (Estland) og B (Bulgaria). 3. divisjon gruppe A (Tyrkia) og B (Luxembourg).

Tidligere avlyst, menn U20: 1. divisjon gruppe A (Danmark, med Norge) og B (Estland). 2. divisjon gruppe A (Romania) og B (Serbia). 3. divisjon (Mexico).

Kvinner U18: Elite-VM (Sverige), 1. divisjon gruppe A (Ungarn, med Norge) og B (Østerrike). 2. divisjon gruppe A (Storbritannia) og B (Tyrkia).

