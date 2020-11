Nødlandslaget med bragd i Wien – men seieren glapp på overtid i 1-1-kamp

sport

Dermed er det Østerrike som rykker opp til A-divisjonen, men Norge manglet bare ett mål på å stå igjen som gruppevinner.

– En super opplevelse. Det er kjipt at vi ikke vant, men jeg er utrolig stolt av gnisten og moralen i laget, sa en rørt lagkaptein Mats Møller Dæhli til TV 2.

Det var fullt fortjent da Norge tok ledelsen etter en times spill. Jørgen Strand Larsen vant en duell etter norsk innkast, og Veton Berisha stormet til dødlinja før han slo ballen skrått ut i feltet. Der kom Ghayas Zahid stormende mellom passive østerrikere og bredsidet ballen inn.

Da manglet Norge bare ett mål på å sikre opprykk til A-divisjonen og en sannsynlig ekstrasjanse til å bli med i omspill dersom landslaget ikke lykkes i VM-kvalifiseringen neste år. Det ble for vanskelig da kreftene tok slutt, men laget ga seg aldri.

Per Kristian Bråtveit sto for en fantastisk redning da innbytter Adrian Grbic hadde utligningen på foten i det 71. minutt. Pasningen fra David Alaba var nesten ferdigscoret, men Bråtveit ofret seg og blokkerte.

I stedet scoret Grbic utligningsmålet i fjerde overtidsminutt.

– Vi slapp inn det fordi vi satset framover. Fem minutter før slutt sa vi «nå går vi for det», selv om vi ikke hadde krefter igjen, sa Ruben Gabrielsen til TV 2.

Norge måtte score minst to mål og vinne kampen for å bli gruppevinner og rykke opp i A-divisjonen. Det virket umulig da alle de opprinnelig uttatte spillerne havnet i koronakarantene og ble nektet landslagsspill, men reservene overgikk alle forventninger og sto for en norsk idrettsprestasjon som vil leve lenge.

Fandenivoldsk

Norge gikk nederlagstippet på banen, men med en fandenivoldsk innstilling. Nødlandslaget gikk rett i strupen på sine langt mer meritterte motstandere. Det første skuddet på mål kom før det var spilt ett minutt, det første hjørnesparket før det var spilt to, og selv om Østerrike hadde ballen mest var det Norge som skapte de største sjansene.

Da Østerrike i september påførte Norge det første hjemmetapet under Lars Lagerbäck, var aggressivitet mangelvare i det norske laget. Slik var det ikke onsdag. Et kompakt norsk lag spilte med stor duellkraft og gjorde livet ubekvemt for hjemmelaget.

I kampens første minutt raidet Berisha på høyresiden og spilte fram Strand Larsen, som kom til skudd fra 16-meterstreken. Keeper Pavao Pervan måtte ut i full strekk for å holde det lave skuddet.

Østerrike virket overrumplet i åpningsminuttene, men spilte seg inn i kampen. Likevel var det Norge som skapte mest, og i det 33. minutt førte høyt norsk press til en ballerobring og en kjempesjanse. Sondre Tronstad vant ballen fra Marcel Sabitzer på østerriksk halvdel og spilte Strand Larsen gjennom. Groningen-spissen avsluttet hardt presset og så Pervan få en arm på ballen så den gikk til corner.

Sjanser

Tre minutter senere var det Jørgen Skjelvik som etter fint samspill med Berisha kom til avslutning i god posisjon. Pervan reddet igjen, men ga retur rett ut i feltet der Østerrike fikk klarert.

Berisha kom også til en sjanse før pause, da han ble framspilt av Mats Møller Dæhli, men skuddet fra spiss vinkel gikk til corner via en østerriksk hæl.

De norske jobbet godt defensivt og slapp Østerrike til få muligheter. Marko Arnautovic hadde de beste, men Per Kristian Bråtveit fistet ett forsøk over, mens et annet gikk rett utenfor.

Norge fortsatte å jage scoring etter pause. I det 53. minutt ble lagkaptein Dæhli spilt gjennom av Strand Larsen. Han ble dyttet av Stefan Ilsanker og avsluttet i ubalanse utenfor lengste stolpe. Hadde han gått i bakken, ville Norge trolig fått straffespark.

Ruben Gabrielsen overtok kapteinsvervet da en tom Dæhlie gikk av banen midt i 2. omgang. Midtstopperen var en av 11 norske debutanter onsdag (seks fra start, fem innbyttere), og en av 17 norske «nødlandslagsspillere» (inkludert to ubenyttede reserver) som kan være stolte av innsatsen.

