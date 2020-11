Norge dømt til 0-3-tap mot Romania

sport

Det bekrefter disiplinærutvalget i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), ifølge Norges Fotballforbund (NFF).

– NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke, opplyser forbundet på landslagets Twitter-konto.

NFF ba Uefa i et brev om at kampen skulle bli omberammet, eller i verste fall at den burde blitt avgjort ved loddtrekning hvor resultatet ble satt til 1-0, 0-0 eller 0-1.

Det står i Uefas koronaregler at kamper kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom ingen av klubbene eller de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt.

Helt fram til lørdag kveld var det usikkert om de norske spillerne fikk reise til Romania. De norske smittevernreglene satte til slutt en stopper for det, og lørdag kveld avlyste Uefa kampen.

Et såkalt «nødlandslag» møter Østerrike i Wien onsdag kveld.

