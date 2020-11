NFF har bedt om begrunnelse for Romania-nederlaget

sport

NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn bekrefter til NTB at en begrunnelse er forespurt, og at den vil foreligge i neste uke.

Deretter vil NFF vurdere om det skal anke til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Onsdag kunngjorde Uefa at deres ankeutvalg tok avgjørelsen om at det er NFF som har ansvaret for at nasjonsligakampen mot Romania ikke ble spilt.

– Det er ikke helt uventet at det er dommen, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB da.

NFF ba Uefa i et brev om at kampen skulle bli omberammet, eller i verste fall at den burde blitt avgjort ved loddtrekning hvor resultatet ble satt til 1-0, 0–0 eller 0–1.

– Vi er uskyldig i denne situasjonen og ble pålagt en karantene, sa Fisketjønn til VG tirsdag.

Det står i Uefas koronaregler at kamper kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom ingen av klubbene eller de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt.

Det mye omtalte «nødlandslaget» ble samlet sammen til onsdagens kamp mot Østerrike. 1-1 der holdt ikke til opprykk i nasjonsligaens A-divisjon.

(©NTB)