Stavanger Oilers fortsatte oppturen mot Vålerenga

sport

Rudolfs Balcers og Dan Kissel gjorde målene som sikret vertene alle poengene. 2-1-scoringen kom i overtallsspill etter vel 49 minutter, mens det siste lå i nettet sekundet før sluttsignalet lød.

– Det var bare å krige og få pucken i mål. Jeg synes vi har spilt bra de tre siste kampene. Jeg føler vi har en annen følelse i laget, så nå er det bare kjøre på videre, sa Balcers til TV 2.

Seieren var Stavanger Oilers' tredje på rad. Den regjerende seriemesteren viser klare tegn på bedring etter en rekke feilskjær tidligere i sesongen.

Vålerenga tok ledelsen etter en halvtime. Kalle Ekelund satte pucken i Oilers-buret, men to et halvt minutt senere var lagene igjen like langt. Sander Hurrød gjorde 1-1 på en pasning fra Tommy Kristiansen.

Scoret ti

En stillingskrig som hadde preget mesteparten av oppgjøret, ble endelig avblåst med Oilers' to sene nettkjenninger.

Etter elleve kamper har Stavanger Oilers 15 poeng og er nummer sju på tabellen. VIF er treer med sine 27 poeng etter tolv oppgjør. Frisk Asker topper med 33 poeng, men har spilt én kamp mer enn toer Storhamar (29) og Vålerenga.

Frisk Asker knuste Grüner hele 10-1 torsdag. Mikkel Christiansen og Hampus Gustafsson ble begge tomålsscorere for gjestene.

Gjorde det spennende

Storhamar kunne også glede seg over å vinne stort. I egen hall ble Stjernen sendt hjem til Fredrikstad med 2-6-tap. Rasmus Ahlholm sto bak to av scoringene.

Det var langt mer spennende i torsdagens to siste oppgjør. Lillehammer så ut til å styre mot en komfortabel borteseier, men i løpet av siste periode reduserte Narvik tre ganger i gjestenes 6-5-seier.

Samme sifre vant Sparta med da Manglerud Star ble slått etter straffeslagkonkurranse i Sarpsborg.

(©NTB)