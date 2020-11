Åge Hareide mener all internasjonal fotball bør stoppes

sport

– Ja, det synes jeg absolutt, sier Hareide på Adresseavisens spørsmål om hvorvidt den internasjonale fotballen bør stoppes.

– Nations League er en fin turnering og veldig bra for interessen utenom kvalikene. Men det ser ut som pengemaskinene skal gå for enhver pris. Nå burde vi stoppet ferdselen mellom landegrensene, sier han og legger til at europacupene også bør stoppes.

Molde skal etter planen ta imot Arsenal i europaligaen torsdag 26. november.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har uttalt til NRK at Uefa-protokollen ikke er god nok i dagens situasjon. Rikskringkasteren hevdet også at Guldvog har sendt en anbefaling til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og NFF om at internasjonal fotball må stoppes.

Det avviste Guldvog onsdag.

– Det riktige er at vi har hatt dialog med Norges Fotballforbund. Vi har anbefalt at man ser på det rammeverket som man har når det er økende smitte i Europa, men egentlig har jeg ikke sagt annet enn at jeg råder dem til å se gjennom om rutinene er gode nok for å forsikre seg om at man ivaretar spillerne, sa Guldvog til NTB.

(©NTB)