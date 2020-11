Åsane-spiller koronasmittet – hele laget satt i karantene

sport

Det opplyser Åsane-trener Morten Røssland til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at en spiller hos oss fikk påvist covid-19 klokken 15.32 i dag. Det var på mange måter fryktelig kjedelig, for vi har vært i kanonform i det siste, sier Røssland.

Åsanes seriekamp borte mot Jerv lørdag blir utsatt. Samme utfall er ventet å skje med bergensernes hjemmemøte med Strømmen 28. november.

Røssland sier at smittetilfellet ikke kom overraskende på ham.

– Bergen er blodrødt for tiden, og vi følte det bare var et tidsspørsmål før det skjedde. Det er helt utrolig at vi har holdt oss smittefrie så lenge.

Åsane ligger på en sterk femteplass i 1. divisjon med 41 poeng. Tre runder før slutt kjemper klubben om å bli blant lagene som skal ut i opprykkskvalifisering til Eliteserien.

Flere lag på nivå to har vært i karantene de siste månedene. Jerv var først ut i september.

