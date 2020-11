Koronasmitte i Jerv gir flere utsettelser i 1. divisjon – LSK må også i karantene

sport

Grimstad-klubben opplyser om smittetilfellet på sine nettsider.

Nyheten kom få timer etter at Åsane i samme divisjon måtte ta tilsvarende grep etter en positiv test fra en av sine spillere.

Lagene skulle egentlig møtt hverandre på Levermyr lørdag. Den kampen er utsatt, men det blir ikke den eneste utsettelsen for Jerv og Åsane i sesonginnspurten.

Tettpakket program

Lillestrøm må også belage seg på karantenetid. Romerikingene spilte mot Jerv onsdag.

– Dette er så ferskt at akkurat nå reflekterer jeg bare over hvordan vi skal sørge for at alle er godt informerte internt, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK til Eurosport.

Søndag skulle opprykksjagende LSK møte KFUM Oslo hjemme på Åråsen. Den er i likhet med bortemøtet med HamKam 28. november utsatt.

Vanskelig

Hvis målet for NFF er at serien på nivå to skal ha en felles avslutning for alle lag, blir det ikke mulig å avvikle den som planlagt 5. desember. Nylige ble alle kamper av betydning i siste runde i Toppserien for kvinner utsatt etter at en spiller fikk påvist smitte.

Jerv var i september første klubb i norsk toppfotball som fikk en spiller smittet med koronavirus. Den gang måtte laget utsette tre seriekamper. Sørlendingene har sammen med noen få andre i 1. divisjon én kamp mindre spilt enn flertallet av lagene.

– Det er vanskelig for oss. Vi har spilt fotballkamper Norge rundt i det siste. På grunn av inkubasjonstid vet vi ikke hvor smitten har oppstått. Vi har tatt alle forholdsregler, men vi har vært mye på farten, sier daglig leder Trond Christoffersen i Jerv til Eurosport.

(©NTB)