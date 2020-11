Danmarks håndballsjef lei av å vente på EM-svar: – På et tidspunkt kaster vi inn håndkleet

sport

Det er under to uker til mesterskapet etter planen skal starte. Per Bertelsen mener tiden er i ferd med å ebbe ut.

– På et tidspunkt må vi si: Vi kan godt holde EM på en ansvarlig måte basert på en koronaprotokoll som er betydelig tøffere enn det som kreves i Danmark, men vi klarte ikke å få politikerne til å hjelpe oss. Og derfor må vi kaste inn håndkleet, sier den danske håndballsjefen til Ekstra Bladet.

Det var ventet at danske myndigheter før helgen skulle ta endelig stilling til EM-spørsmålet, men det skjedde ikke. Opprinnelig skulle Danmark være arrangør sammen med Norge, men ble stående alene etter et norsk nei til å arrangere kamper i Trondheim.

Bertelsen hadde tidligere i uken sagt at fredag var absolutt siste frist til å få en avklaring.

– Spør kulturministeren i stedet, for vi har ikke noe nytt å melde. Vi får ingen antydninger. Vi venter på det samme som de siste dagene. Det skjer ingenting, sier Bertelsen og fortsetter:

– Det er fullstendig grotesk at mine folk har jobbet dag og natt, og nå sitter vi i et hjørne og venter på at noen skal kikke på noe som de fikk for en måned siden.

Danmarks kulturminister Joy Mogensen sier en kommentar at myndighetene jobber for fullt.

– Regjeringens holdning er at vi gjør alt hva vi kan for å finne en løsning. Det skal være helsemessig forsvarlig, sier Mogensen.

EM skal etter planen gå mellom 3. og 20. desember.

