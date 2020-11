Dansk håndballsjef overveier å droppe EM

sport

Det er under to uker til åpningen av europamesterskapet, men håndballen vet ikke om det faktisk vil bli noe av. Lederen for Danmarks håndballforbund, Per Bertelsen, har de siste dagene blitt stadig mer krass i tonen.

Han reagerer på at en avgjørelse fra danske myndigheter trekker ut i tid. Tanker om å avlyse er i ferd med å sette seg.

– På et tidspunkt må vi si: Vi kan godt holde EM på en ansvarlig måte basert på en koronaprotokoll som er betydelig tøffere enn det som kreves i Danmark, men vi klarte ikke å få politikerne til å hjelpe oss, sa Bertelsen til Ekstra Bladet.

– Jeg innkaller mitt styre til et møte søndag klokka 11, og så må vi se hvordan vi stiller oss til det hele, om vi føler at vi må kaste inn håndkleet. Slik kan det ende. Akkurat nå er jeg meget pessimistisk, og jeg har vanskelig for å se at vi kan gjennomføre EM når vi ikke får svar fra myndighetene, sa han lørdag kveld til B.T.

I tenkeboksen

Det var ventet at danske myndigheter før helgen skulle ta endelig stilling til EM-spørsmålet, men det skjedde ikke. Opprinnelig skulle Danmark være arrangør sammen med Norge, men ble stående alene etter et norsk nei til å arrangere kamper i Trondheim.

Bertelsen har tidligere i uken sagt at torsdag var siste frist til å få en avklaring. Senere ble det til fredag og så lørdag. Nå blir det et styremøte søndag formiddag som avgjør.

– Jeg overveier sterkt å kalle inn til et slikt møte slik at vi kan treffe en endelig beslutning og fortelle Det europeiske håndballforbundet at vi ikke an hjelpe dem. Selv om vi er klare, vil det i så fall være fordi vi åpenbart ikke har fått den støtten fra regjeringen som vi trenger, sa han til Ritzau.

Senere sa Bertelsen til B.T. at det blir styremøte søndag.

Kaller det grotesk

Danmarks kulturminister Joy Mogensen sa lørdag i en kommentar at myndighetene jobber for fullt:

– Regjeringens holdning er at vi gjør alt hva vi kan for å finne en løsning. Det skal være helsemessig forsvarlig, sa hun.

Den danske håndballsjefen synes det er rart at myndighetene ikke har greid å komme med en avklaring.

– Det er fullstendig grotesk at mine folk har jobbet dag og natt, og nå sitter vi i et hjørne og venter på at noen skal kikke på noe som de fikk for en måned siden, sa Bertelsen til Ekstra Bladet.

EM skal etter planen gå mellom 3. og 20. desember.

