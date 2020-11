Emosjonell Gunnulfsen overrasket på Beitostølen – slo Klæbo i ufyselig vær

sport

– I utgangspunktet er han ikke aktuell til neste helgs renn i Ruka, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB og lanserte Gunnulfsen i samme åndedrag som en aktuell norsk mann til femmila i VM i Oberstdorf til vinteren.

Slagferdige Gunnulfsen var klar på at han skulle til Finland på skandinavisk cup i desember, men hevdet at han ikke hadde tenkt noe særlig på verdenscupåpningen i Finland.

Det er to ledige plasser på det norske laget, og den ene plassen går trolig til Didrik Tønseth.

– Jeg er helt overbevist om at rennet i dag er nok til å gå fort i Ruka, men jeg har ikke rukket å tenke på om jeg får muligheten eller ikke. Det er ikke min avgjørelse å ta, sa Gunnulfsen til NTB.

Gjetord

27-åringen fra Skien i Telemark hadde et godt håp om pallplass før start. Han sier at han i sommer og høst har tatt store steg.

– Jeg er på et sted jeg ikke har vært før. Det viser tester også. Jeg kjøpte meg en rulleskimølle i våres og «gønnet på». Det er deilig å se at det har hjulpet.

Gunnulfsen har vært en veldig god skiløper i mange år. Det var likevel noe helt eget det han presterte lørdag.

– Jeg har vært igjennom mye motgang. I fjor ble jeg mest kjent for å slå skulderen ut av ledd. I år kan jeg kanskje bli kjent av andre grunner, sa vinneren.

Han ble rød og blank i øynene etter hvert som spørsmålene haglet på.

– Når du tenker på hvor mange folk jeg har hatt rundt meg for å komme hit, så blir det emosjonelt. Beitostølen er ikke medaljer, det er ikke poeng, det er ingenting fast som deles ut, så du kan på et vis si at det er lite renn, sa Gunnulfsen.

Og fortsatte:

– Men Beitostølen er likevel legendarisk, du går mot verdens beste skiløpere utenom noen svensker, russere og litt av hvert annet. Jeg konkurrerer mot han jeg ser som verdens beste skiløper i dag, og han blir nummer to.

Skryt

– Sykt! sa mannen som ble nummer to, tre år yngre Johannes Høsflot Klæbo, fredagens ikke helt ukjente sprintvinner.

– Ja, det er helt sykt. Jeg trenger tid før dette synker inn. Vi jobber knallhardt med det vi har. Jeg er takknemlig for at vi har et forbund, kommuneleger og arrangører som gjør at de får til et renn her.

Klæbo på andreplass ble distansert med nesten halvminuttet i det tidvis ufyselige været under løpet.

Et halvt minutt er ren utklassing.

– Det er noe nytt å vinne. Jeg har holdt et bra nivå i veldig mange år, men nå er jeg kommet til et sted jeg bare kunne drømme om. Det er en stor overgang.

Gunnulfsen kunne blitt berømt allerede i februar. Han var med i gullkampen under tremila i NM på Konnerud, men falt og ødela muligheten da skulderen gikk ut av ledd.

– Den dagen du nevner, er kanskje den verste dagen i mitt liv. Dette kanskje er den beste dagen i mitt liv. Der har du kontrastene.

(©NTB)