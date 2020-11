Uavgjort på overtid for Ajer og Elyounoussi

sport

Jamie Murphy sendte vertene i føringen etter 53 minutter før Kevin Nisbet la på til 2-0 seks minutter senere.

Elyounoussi ble tatt av banen etter 72 minutter, og fra benken fikk han se Odsonne Édouard sette inn 1-2 på straffespark etter 79 minutter. Før pause var Elyounoussi nær scoring da hans heading på et hjørnespark gikk like over.

Venstreback Laxalt sørget for ett poeng på overtid. Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Celtic, som nå er åtte poeng bak ledende Rangers. Celtic har én kamp mindre spilt.

