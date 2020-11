Høydepunktert fra Eliteserien fotball – 25. runde

sport

Odd – Start 1-2 (0-0)

Kevin Kabrans vinnermål på 27-årsdagen ga Start årets første borteseier og tre svært kjærkomne poeng i jakten på ny eliteseriekontrakt. Seieren førte laget forbi Strømsgodset og bort fra kvalifiseringsplassen. Samtidig ga det fem poengs luke til Mjøndalen på nedrykksplass.

Eirik Schulzes scoring på retur fra tverrliggeren ga Start 1-0-ledelse, men men en kanonkule fra Espen Ruud via hodet til Joshua Kitolano ga Odd utligning. Det gikk mot poengdeling inntil Start avgjorde i det 82. minutt.

Odd måtte greie seg uten sin faste keeper Sondre Rossbach, som havnet i koronakarantene på landslagssamling.

Kristiansund – Mjøndalen 1-0 (1-0)

Dan Peter Ulvestad ga hjemmelaget en tidlig ledelse da gjestene ikke fikk klarert et frispark fra Amahl Pellegrino. Flere scoringer ble det ikke, og Mjøndalen er nå fire poeng fra kvalifiseringsplassen med fem kamper igjen å spille.

Sarpsborg – Viking 1-2 (0-0)

Sarpsborg tok ledelsen da Bjørn Inge Utvik kjempet ballen i mål etter hjørnespark, men Ylldren Ibrahimaj vendte kampen i gjestenes favør med to scoringer etter blokkerte forsøk fra Yann-Erik de Lanlay og nødlandslagshelt Veton Berisha.

Haugesund – Sandefjord 3-2 (2-1)

Sandefjord utlignet to ganger og så ut til å sikre poeng selv om Harmeet Singh ble utvist med to gule kort, men Kristoffer Velde ville det annerledes og ble matchvinner i siste minutt.

Benjamin Tiedemann Hansen ga FKH ledelsen etter et langt kast, men Kristoffer Normann Hansen utlignet få minutter senere etter en godt utført kontring. Ibrahima Koné sendte hjemmelaget i ny ledelse, og FKH misset også et straffespark i en begivenhetsrik første omgang. Innbytter Rufo satte inn 2-2 etter et flott hælspark fra Enric Valles men det ble ikke poeng for Sandefjord.

---

I kveldskampen kan Bodø/Glimt sikre sitt og Nord-Norges første seriegull med poeng borte mot Strømsgodset. Hjemmelaget spiller på sin side for å klatre bort fra kvalifiseringpslassen igjen.

(©NTB)