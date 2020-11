Solbakken: – Jeg fikk sparken på telefon

sport

Det har lenge gått rykter om omstendighetene rundt den sjokkerende avskjeden. Nå bekrefter han i et stort intervju med Onside at han ble ringt opp av sjefen for Parken Sport & Entertainment og fikk beskjeden på telefon.

– Da jeg ble avskjediget et par dager etter at overgangsvinduet stengte, synes jeg at 12 år og åtte måneder i klubben ville berettiget til at jeg fikk beskjeden ansikt til ansikt, sier Solbakken i intervjuet, ifølge bold.dk.

– Jeg fikk sparken mens jeg var i Norge. Jeg fikk en telefonoppringning fredag 9. oktober, der ... jeg synes Bo Rygaard bør fortelle hva som ble sagt, for det var han som førte ordet.

Tre uker etter at Solbakken fikk sparken ble Jess Thorup hentet fra belgiske Genk og ansatt som ny hovedtrener i FCK.

(©NTB)