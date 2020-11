Veldes drømmescoring sørget for Haugesund-seier i intens kamp mot Sandefjord

sport

Store sjanser, brent straffespark, assist med hælen og rødt kort var noen av ingrediensene i et underholde oppgjør mellom Haugesund og Sandefjord.

Haugesund tok ledelsen ved to anledninger før pause og kunne økt til 3-1 på straffespark før pause, men Jacob Storevik i Sandefjord-målet rettet opp feilen han gjorde som ledet til Haugesunds annen scoring.

Sandefjord sto for en lekker og en stygg prestasjon etter hvilen. Først utlignet de på lekkert vis da et nydelig hælspark fra Enric Vallès spilte fri innbytter Rubén «Rufo» Herraiz Alcaraz, men Sandefjord klarte ikke å holde på utligningen.

For først fikk Harmeet Singh sitt annet gule kort etter en stempling, og med ti mann måtte Sandefjord til slutt gi tapt da Velde hamret inn 3-2 med venstrefoten etter et flott raid.

Seieren kommer godt med for Haugesund, som neste serierunde får en tøff bortekamp mot serietoer Molde søndag. Sandefjord tar imot Odd på hjemmebane samme tid.

Fartsfylt 1. omgang

Sandefjord åpnet oppgjøret best og kunne gått opp i ledelsen etter fem minutter da Deyver Vega avsluttet over på volley. Målene skulle ikke la vente på seg lenge.

For etter 16 minutter tok Haugesund ledelsen da Benjamin Tiedemann kunne stange inn 1-0 på bakre stolpe etter at midtstopperkollega Fredrik Pallesen Knudsen hadde forlenget et langt innkast.

Ledelsen holdt ikke lenge, for fem minutter senere kunne Kristoffer Hansen sette inn 1-1 etter å ha blitt spilt fram av Harmeet Singh. Skuddet til Hansen overlistet Helge Sandvik i Haugesund-målet og snek seg inn via stolpen og i mål.

Etter 34 minutter kombinerte navnebrødrene Ibrahima Wadji og Koné, da sistnevnte fikk avsluttet. Skuddet var ikke all verden, men trillet til slutt over mållinjen etter en svak inngripen av Sandefjords målvakt Jacob Storevik.

Storevik skulle likevel gjøre det godt igjen fire minutter senere da Haugesund fikk tildelt straffespark da Koné ble hindret av Mats Haakenstad. Kristoffer Velde sendte straffesparket ganske hardt ned i hjørnet, men med et tigersprang hindret Storevik ny baklengs.

Drømmescoringer

2. omgang startet ganske rolig, og den avtroppende Sandefjord-treneren Martí Cifuentes tok grep. «Rufo» var en av to innbyttere og spanjolen skulle kvittere få minutter senere.

Men det var landsmannen Enric Vallès som skal ha det meste av æren, for midtbanespilleren med fortid i ungdomsakademiet til Barcelona spilte «Rufo» nydelig gjennom med et herlig hælspark. Alene med keeper var «Rufo» sikker og utlignet til 2-2.

Den ledelsen skulle bli ekstra truet da Sandefjord ble redusert til ti mann da Harmeet Singh fikk sitt annet gule kort etter en stempling på Bruno Leite.

Det straffet seg da Veldes drømmescoring sikret Haugesund alle tre poengene like før slutt.

