Sjakk: Carlsen avsluttet med tap – jager ledende Giri

Nederlenderen Anish Giri topper tabellen etter at ti av 15 innledende partier er spilt. Han har 6,5 poeng. Carlsen er én av tre spillere som deler annenplassen med seks poeng.

Dermed er Carlsen på god vei mot kvartfinale. De åtte beste etter tre dager er klare for avansement til utslagsrundene.

Tirsdag lyktes samtidig ikke den norske verdensmesteren maks. Han måtte nøye seg med én seier.

I det siste partiet havnet han i trøbbel mot en offensiv Sergej Karjakin og tapte.

– Alt i alt ikke veldig bra i dag, men jeg ligger heldigvis fortsatt godt an. Det er alltid surt å avslutte dagen med et tap, for da må man tygge på det til neste dag, men sånn er det, sa Carlsen til TV 2 etter endt dag.

Fikk tidstrøbbel

Carlsen innledet dag to med remis mot Levon Aronian etter at verken den norske verdensmesteren eller armeneren klarte å feste noe avgjørende grep på partiet.

I parti nummer to spilte Carlsen med hvite brikker og presset sakte, men sikkert polske Jan-Krzysztof Duda over på defensiven. Dermed kunne han innkassere dagens første seier.

Det tredje partiet mot kineseren Ding Liren så også en stund ut til å kunne ende med Carlsen-seier, men Ding forsvarte seg godt og reddet i land en remis. Ding spilte remis for åttende gang på like mange forsøk i turneringen.

Samme utfall ble det også i Carlsens påfølgende toppkamp mot Anish Giri etter at nordmannen var presset på tid mot slutten. I siste parti måtte Sergej Karjakin ha seier for å ha håp om avansement, og russeren klarte å sette press på Carlsen. Til slutt måtte nordmannen kapitulere.

Ti turneringer

Champions Chess Tour består av ti turneringer. Åpningsturneringen består av tre innledende dager med fem partier hver dag. Der skal alle møte alle. De åtte beste kvalifiserer seg som nevnt til kvartfinale. I sluttspillet settes det av to dager til hver kamp.

Den nye sjakktouren gjennomføres i tiden fram til oktober neste år. Turnering nummer to spilles i romjula.

De spillerne som samler flest poeng i den ni første turneringene får plass i den siste og avgjørende turneringen. Alt avvikles på nett.

Den første turneringen avsluttes 30. november. Vinneren får 270.000 kroner.

